Сегодня в Азербайджане пройдут выпускные экзамены для учащихся XI классов

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане пройдут выпускные экзамены для учащихся IX классов.

Как сообщили в воскресенье Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), 7 апреля ГЭЦ проведет выпускные экзамены на уровне общего (9-летнего) среднего образования в Хазарском (зона 1), Гарадагском, Ясамальском, Сураханском, Бинагадинском районах города Баку, Сумгайыте (зона 1) Абшеронском (зона 1), Гяндже (зона 2), Мингячевире, Шамкире (зона 1), Товузском, Габалинском, Огузском, Лянкяранском (зона 2), Джалилабадском (зона 1), Масаллинском (зона 1), Ярдымлинском, Бейлаганском, Физулинском (включая школу №1 имени М.Улугбея), Лачиннском (средние школы города №2 и села Забух), Зангиланском (средняя школа села Агалы), Уджарском, Исмаиллинском, Шамахинском, Сабирабадском, Нефтчалинском, Гаджигабульском, Хачмазском (зона 1) и Губинском районах (зона 1).

Согласно информации, экзамен начинается в 11:00. Пропускной режим будет завершен за 15 минут до начала экзамена в 10:45. После этого участники не допускаются в здание экзамена.

Ожидается, что в этом экзамене примет участие 55 887 учащийся.