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Торал Байрамов прокомментировал вероятность перехода в другой клуб (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 11 апреля 2024 12:41 (UTC +04:00)
Торал Байрамов прокомментировал вероятность перехода в другой клуб (ФОТО/ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - В эфир на YouTube-канале "İdmanbiz TV" вышел первый выпуск программы "İdman Bizimlə".

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, дебютным гостем проекта стал футболист ФК "Карабах" и сборной Азербайджана Торал Байрамов.

Игрок оценил игру клуба за сезон, и о победе в Премьер-лиге Азербайджана за 8 туров до конца первенства.

Комментируя новость о своем трансфере, игрок заявил, что эта тема его на данный момент не интересует.

Представляем вниманию читателей первый выпуск видеопроекта.

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Торал Байрамов прокомментировал вероятность перехода в другой клуб (ФОТО/ВИДЕО)
Торал Байрамов прокомментировал вероятность перехода в другой клуб (ФОТО/ВИДЕО)
Торал Байрамов прокомментировал вероятность перехода в другой клуб (ФОТО/ВИДЕО)
Торал Байрамов прокомментировал вероятность перехода в другой клуб (ФОТО/ВИДЕО)
Торал Байрамов прокомментировал вероятность перехода в другой клуб (ФОТО/ВИДЕО)
Торал Байрамов прокомментировал вероятность перехода в другой клуб (ФОТО/ВИДЕО)
Торал Байрамов прокомментировал вероятность перехода в другой клуб (ФОТО/ВИДЕО)
Торал Байрамов прокомментировал вероятность перехода в другой клуб (ФОТО/ВИДЕО)
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