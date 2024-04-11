В Азербайджане задержан президент футбольного клуба

БАКУ /Trend/ - Правоохранительными органами Азербайджана задержан президент футбольного клуба.

Как сообщает в четверг Trend, президент футбольного клуба "Иреван", выступающего в Первой лиге, Захид Ниязалиев в настоящее время находится под следствием.

Как сообщили Trend в пресс-службе клуба, расследование, проведенное правоохранительными органами, выявило серьезные финансовые нарушения в отчетах клуба. Было установлено, что около 30 тысяч манатов были потрачены не по назначению.

Отметим, что в настоящее время командой управляет вице-президент Гасан Гасанов.

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