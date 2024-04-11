Азербайджанские боксеры вышли в полуфинал чемпионата Европы

БАКУ /Trend/ - В хорватском Порече состоялись поединки 1/4 финала молодежного чемпионата Европы по боксу.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, 2 спортсмена сборной Азербайджана завершили борьбу победой и вышли в полуфинал.

В весовой категории 48 кг Билалхабаши Назаров встретился с ирландцем Скоттом Томпсоном. Бой завершился уверенной победой нашего боксера. Он победил своего соперника со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В полуфинале Назаров встретится с Фрихахом Исмаэлем Маграу (Испания).

Омар Асланлы (54 кг) также повторил успех своего товарища по команде. Наш боксер, встретившийся с Тернером Джозефом Джеймсом (Англия), одержал победу со счетом 4:3. На пути к финалу он встретится с Атанасом Динковым (Болгария).

Выйдя в полуфинал, наши боксеры обеспечили себе как минимум бронзовую медаль. Поединки этого этапа пройдут 12 апреля.