Этот сезон - один из самых интересных в чемпионате Азербайджана - Торал Байрамов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Этот сезон - один из самых интересных в чемпионате Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил игрок "Карабаха" Торал Байрамов, побывавший в гостях у "İdman Bizimlə".

По его словам, несмотря на недостатки, нынешний сезон отличается от других.

"Конечно, в нашем чемпионате тоже не бывает легких игр. Но когда мы играем в Европе, нам приходится тратить больше сил, особенно в последние пятнадцать минут матча. В целом могу сказать, что этот сезон - один из самых интересных, которые я видел в чемпионате Азербайджана. Это видно по турнирной таблице. Мы выиграли чемпионат, но между командами, идущими после нас, идет острая конкуренция. Надеюсь, что в ближайшие годы у нас будет более интересный чемпионат», - сказал Байрамов.

Отметим, что "Карабах" стал чемпионом Азербайджана за 8 туров до завершения Премьер-лиги.

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