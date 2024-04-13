Стало известно о состоянии здоровья народного писателя Чингиза Абдуллаева

БАКУ /Trend/ - Улучшилось состояние здоровья секретаря Союза писателей Азербайджана, народного писателя Чингиза Абдуллаева, помещенного ранее в Центральный таможенный госпиталь.

Об этом сообщили его близкие, передает Trend.

Согласно информации, состояние здоровья Чингиза Абдуллаева стабилизировалось, угрозы его жизни нет. В настоящее время лечение народного писателя продолжается в условиях стационара.

Напомним, что Чингиз Абдуллаев 3 дня назад был госпитализирован с диагнозом "отравление", а затем, после получения лечения, выписан домой. Позднее его состояние вновь ухудшилось.

Ч.Абдуллаев родился 7 апреля 1959 года. В 2005 году ему было присвоено звание народного писателя.

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