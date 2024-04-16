В Отдельной общевойсковой армии Азербайджана проведен осмотр техники (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проведен осмотр легковых автомобилей и пассажирских автобусов, находящихся в соединениях и частях Отдельной общевойсковой армии Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

"Было отмечено, что в ходе осмотра было проверено техническое состояние автомобилей, исправность и комплектность систем управления, обеспечивающих безопасность движения.

В автомобильной технике особое внимание уделялось исправности узлов и механизмов, ходовых частей, а также других деталей, находящихся в конструкции автомобилей, а также техническому обслуживанию.

Воинские части, показавшие лучший результат были награждены в конце осмотра.

Отметим, что устранение неисправности в технике, ее техническое обслуживание в надлежащем порядке требует большого опыта и знаний.

Технические осмотры, проводимые между соединениями и частями армии Азербайджана, играют важную роль в направлении совершенствования знаний и умений личного состава в этой области, поддержания высокого уровня боевой и технической подготовки", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!