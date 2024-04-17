Стали известны имена азербайджанских боксеров, которые примут участие в ЧЕ в Белграде

БАКУ /Trend/ - 18 апреля в столице Сербии Белграде стартует чемпионат Европы по боксу среди мужчин и женщин.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, на 11-дневных соревнованиях проверит свои силы и сборная Азербайджана.

Мужская команда примет участие в чемпионате в полном составе - это Гасан Меликов (48 кг), Масуд Юсифзаде (51 кг), Амин Мамедзаде (54 кг), Шамиль Аскеров (57 кг), Тайфур Алиев (60 кг), Малик Гасанов (63,5 кг), Наби Искендеров (67 кг), Сархан Алиев (71 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг), Эльдар Гулиев (86 кг), Альфонсо Домингес (92 кг) и Мохаммед Абдуллаев (+92 кг).

В женских соревнованиях по боксу выступят Анаханым Исмайлова (48 кг), Марджона Савриева (50 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг), Мехсети Гамзаева (57 кг) и Шахла Аллахвердиева (66 кг).

Отметим, что в чемпионате ожидается участие 400 боксеров из 35 стран в 25 весовых категориях (13 у мужчин, 12 у женщин).

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