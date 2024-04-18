Ниджат Абасов сыграет с Доммараджу Гукешем

БАКУ /Trend/ - Турнир претендентов по шахматам в Торонто вступает в решающую фазу.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, в 12-м туре азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов встретится с Доммараджу Гукешем.
Индийский шахматист борется за лидерство, деля второе-третье место, тогда как азербайджанский гроссмейстер замыкает таблицу. В активе Ниджата 3 очка и восьмое место.
Напомним, что поединок первого круга завершился победой Гукеша.
12-й тур
Ниджат Абасов – Доммараджу Гукеш
Хикару Накамура – Алиреза Фирузджа
Фабиано Каруана – Видит Сантош Гуджрати
Ян Непомнящий – Рамешбабу Прагнанандха
Турнирное положение
1. Непомнящий - 7 очков
2-3. Гукеш, Накамура - по 6,5.
4. Каруана - 6.
5. Праггнанандха - 5,5.
6. Видит - 5.
7. Фирузджа - 4,5.
8. Абасов - 3.
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