БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уволено около 40 заведующих детских садов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на отчетном брифинге заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общеобразовательному образованию при министерстве науки и образования Азербайджана Эшги Багиров.

"Мы получаем жалобы на недостатки в детских садах. По этой причине агентство проводит регулярный мониторинг детсадов. В результате, около двухста заведующих получили выговоры и предупреждения.

За последние три месяца в детских садах были приняты на работу 282 воспитателя. За период деятельности агентства в школах на срочной основе были приняты на работу 552 учителя. Рабочие места 112 учителей были взаимно изменены", - добавил Э.Багиров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!