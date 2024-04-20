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Если не можешь работать в Азербайджане, то забудь про заграницу - Махмуд Гурбанов (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 20 апреля 2024 12:35 (UTC +04:00)
Если не можешь работать в Азербайджане, то забудь про заграницу - Махмуд Гурбанов (ФОТО/ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - На YouTube-канале İdman.biz TV в эфир вышел очередной выпуск проекта "İdman Bizdə".

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz гостем передачи стал Махмуд Гурбанов, бывший футболист сборной Азербайджана.

Он оценил нынешний уровень Премьер-лиги и шансы азербайджанских клубов на попадание в Еврокубки.

Гурбанов также сравнил нынешний состав сборной Азербайджана с тем, в котором он в свое время играл.

Представляем вниманию читателей видеоверсию интервью:

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Если не можешь работать в Азербайджане, то забудь про заграницу - Махмуд Гурбанов (ФОТО/ВИДЕО)
Если не можешь работать в Азербайджане, то забудь про заграницу - Махмуд Гурбанов (ФОТО/ВИДЕО)
Если не можешь работать в Азербайджане, то забудь про заграницу - Махмуд Гурбанов (ФОТО/ВИДЕО)
Если не можешь работать в Азербайджане, то забудь про заграницу - Махмуд Гурбанов (ФОТО/ВИДЕО)
Если не можешь работать в Азербайджане, то забудь про заграницу - Махмуд Гурбанов (ФОТО/ВИДЕО)
Если не можешь работать в Азербайджане, то забудь про заграницу - Махмуд Гурбанов (ФОТО/ВИДЕО)
Если не можешь работать в Азербайджане, то забудь про заграницу - Махмуд Гурбанов (ФОТО/ВИДЕО)
Если не можешь работать в Азербайджане, то забудь про заграницу - Махмуд Гурбанов (ФОТО/ВИДЕО)
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