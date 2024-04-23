Между Азербайджаном и Турцией отменяется двойное налогообложение

БАКУ /Trend/ - Отменяется двойное налогообложение между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос нашел свое отражение в законопроекте Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов", вынесенного на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Наряду с этим, на заседании также был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области ветеринарии".

После обсуждения оба вопроса были вынесены на голосование и приняты.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!