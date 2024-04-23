«McDonald's Azərbaycan» и ГФСЗ организовали семинар для детей ветеранов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации компании «McDonald's Azərbaycan» и Государственного Фонда Социальной Защиты (ГФСЗ) был организован семинар для детей ветеранов Отечественной войны, посвященный Всемирному дню книги, который ежегодно отмечается 23 апреля.

В семинаре, на котором присутствовали около 30 детей ветеранов, проживающих в городе Баку и прилегающих районах, в качестве специального гостя принял участие Бахрам Багырзаде. На мероприятии, в котором дети принимали участие с большим энтузиазмом, гость поделился своими мыслями и подарил юным читателям книги.

Отметим, что семинар является очередным мероприятием, проводимым в рамках Меморандума о взаимопонимании между Государственным фондом социальной защиты и компанией «McDonald's Аzərbaycan».

Согласно меморандуму, в долгосрочной перспективе особое внимание будет уделяться оказанию социальной помощи, а также организации развивающих и развлекательных мероприятий для детей шехидов и ветеранов.

Цель мероприятия – дать возможность детям ветеранов 44-дневной Отечественной войны почувствовать себя окружёнными особым вниманием и заботой государства и частных организаций, весело провести время, а также расширить их мировоззрение и повысить интерес к чтению книг через проведение просветительской работы. Среди поставленных целей также стоит освещение подобных инициатив и увеличение количества подобных проектов в будущем.