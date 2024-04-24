В Центральном Таможенном Госпитале проведена научная конференция на тему «Терминальные заболевания печени и вирусные гепатиты» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 23 апреля 2024 года была проведена научная конференция на тему «Терминальные заболевания печени и вирусные гепатиты», организованная совместно Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, Центральным Таможенным Госпиталем, Общественным объединением «Гастроэнтерологи и Гепатологи Азербайджана», «Обществом Инфекционных Заболеваний и Клинической Микробиологии Азербайджана» и компанией Abbott.

Открывший конференцию вступительной речью начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, к.м.н., заслуженный врач Джейхун Мамедов сообщил, что в сегодняшнем мероприятии, посвященном актуальной для медицины нашей страны теме, участвуют как опытные врачи, так и врачи-резиденты, студенты. Джейхун Мамедов сказал: «Ежегодно в мире от вирусного гепатита умирают более 1 миллиона 400 тысяч человек. Более 290 миллионов пациентов страдают гепатитом, из них примерно 250 миллионов — гепатитом В и 40 миллионов — гепатитом С. К сожалению, в нашем обществе иногда люди чувствуют обеспокоенность, когда у них диагностируют вирусный гепатит, пытаются скрыть это. Однако сегодня имеется очень эффективная профилактика – вакцина против гепатита В, существует также лечение гепатита В и С.»

Начальник Управления рассказал о работе, проводимой в Азербайджане в различных направлениях, связанных с этими заболеваниями, отметил деятельность созданной при Министерстве Здравоохранения специальной комиссии, которая оказывает помощь больным, страдающим вирусными гепатитами, и обеспечивает их лекарствами. Джейхун Мамедов сказал: «Тема конференции тесно связана с деятельностью Центрального Таможенного Госпиталя, поскольку в отделении Трансплантации органов Госпиталя проводятся операции по пересадке печени и почек от живых доноров. Как известно, при самых тяжелых заболеваниях печени её трансплантация иногда является последней надеждой и единственным выходом. Отрадно, что с прошлого года трансплантация печени включена в пакет услуг Обязательного Медицинского Страхования и в настоящее время проводится в нашем Госпитале бесплатно».

Затем с приветственной речью выступил начальник Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, д.м.н., заслуженный врач Рашад Махмудов. Он сказал: «Сегодня как медицинское учреждение мы можем с гордостью сказать, что Центральный Таможенный Госпиталь добился важных успехов в лечении терминальных заболеваний печени и гепатитов. В отделении Трансплантации органов Госпиталя регламентирован процесс социального ведения больных и членов их семей, находящихся в наиболее тяжелом психологическом состоянии, в Госпитале успешно проводятся операции по трансплантации органов в рамках пакета услуг по ОМС. Очень важно делиться этим ценным опытом Центрального Таможенного Госпиталя с другими медицинскими учреждениями, и в настоящее время эта работа расширяется. То есть сотрудники Госпиталя передают свой опыт в этой области и врачам других учреждений».

Заведующий отделением Хирургии и Трансплантации Органов Центрального Таможенного Госпиталя, к.м.н., общий хирург, трансплантолог Мирджалал Казыми пожелал успехов участникам мероприятия и выразил уверенность, что результаты конференции будут полезны всем коллегам, которые участвуют в ней как очно, так и онлайн. На научной конференции высококвалифицированные специалисты выступили с докладами о новшествах в диагностике и лечении вирусных гепатитов, принципах диагностики и лечения цирроза печени, гепаторенальном синдроме, трансплантации печени и посттрансплантационных инфекциях, ответили на вопросы аудитории.

В научной части были представлены доклады на следующие темы: заведующий отделением Хирургии и Трансплантации Органов Центрального Таможенного Госпиталя, к.м.н., общий хирург, трансплантолог Мирджалал Казыми – «Терминальная печеночная недостаточность: трансплантация печени», заведующий отделением Эфферентной Терапии, врач-нефролог Мирмансим Мамедов – «Гепаторенальный синдром», врач-инфекционист Мадина Абдуллаева – «Инфекции после трансплантации печени», доцент кафедры Внутренних болезней Бакинского филиала Первого Московского Государственного Медицинского Университета имени И.М. Сеченова, к.м.н., врач-гепатолог Гульнара Агаева – «Инновации в диагностике и лечении вирусных гепатитов» и врач-инфекционист больницы МедЭра Азер Нагиев – «Принципы диагностики и лечения цирроза печени».

Конференция проходила очно в актовом зале Центрального Таможенного Госпиталя и дистанционно на платформе ZOOM. В научной конференции приняли участие педиатры, общие хирурги, детские хирурги, терапевты, нефрологи, гастроэнтерологи, инфекционисты и врачи-резиденты. Конференция получила 4 балла НМО.