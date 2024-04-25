Делегации парламентов тюркских государств посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Участники первого заседания председателей комитетов по внешним связям парламентов тюркских государств, проходящего 25 апреля в Баку, почтили в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, и возложили венок к его могиле.

Как сообщает в четверг Trend, делегации, посетившие затем Аллею шехидов, возложили венок к монументу "Вечный огонь", с уважением почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Гостям, наблюдающим за панорамой столицы с самой высокой точки Баку, была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов, а также о работах по благоустройству и строительству, проводимых в городе.

Затем делегации посетили памятник "Турецкое шехидство", воздвигнутый в 1918 году в память о героических турецких солдатах, павших в боях за территориальную целостность Азербайджана и освобождение Баку, и возложили к нему цветы.

В ходе визита делегации сопровождали председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов и другие официальные лица.

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