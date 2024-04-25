Названа дата начала продажи билетов на автобусные рейсы на освобожденные территории Азербайджана на май

БАКУ /Trend/ - Билеты на регулярные автобусные рейсы на май, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана на освобожденные от оккупации территории, поступят в продажу 26 апреля 2024 года в 11:00.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, пассажиры могут онлайн приобрести билеты посредством портала www.yolumuzqarabaga.az.

Билеты туда и обратно следует бронировать заранее.

"Чтобы купить билет, необходимо ввести в систему данные документа, удостоверяющего личность. Билет может быть использован только гражданином, который будет идентифицирован по удостоверению личности", - говорится в сообщении.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории были запущены 24 января 2022 года. На сегодня выполнен 721 рейс, 29 361 пассажир посетили освобожденные от оккупации территории.

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