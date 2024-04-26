В Азербайджане электронизированы медицинские справки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с указом Президента Азербайджана "Об электронизации документооборота между государственными органами", подписанным 1 августа 2023 года, ускорен процесс перехода к безбумажному делопроизводству с использованием передовых информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, началось применение цифрового управления.

Как сообщает Trend, во всех подведомственных TƏBIB медицинских учреждениях успешно внедряются электронизация и информационные технологии, чтобы сделать медицинское обслуживание граждан более гибким и доступным. В рамках проводимой работы в этой области были электронизированы медицинские справки для приема на работу, а также для получения водительских прав.

С 1 мая обе медицинские справки можно будет оперативно получить в медицинских учреждениях в электронной форме. В 14 медицинских учреждениях города Баку, в поликлиниках при Бакинском главном центре здравоохранения, 56 центральных районных больницах, уже создана необходимая инфраструктура для получения электронных справок, сформированы ресурсы, проведены тренинги персонала и успешно завершен этап адаптации к процессу.

В связи с презентацией электронной медицинской справочной службы состоялся брифинг с участием исполнительного директора TƏBIB Вугара Гурбанова, представителей подведомственного TƏBIB ООО "Цифровые медицинские решения", министерств внутренних дел, труда и социальной защиты населения, науки и образования, а также представителей СМИ.

Открывая мероприятие вступительным словом, исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов отметил, что в стране начался новый этап в развитии информационно-коммуникационных технологий, в частности в области электронизации государственных услуг. Он рассказал о важности цифровизации в сфере здравоохранения, процесса внедрения инновационных технологий в медицине.

"В настоящее время наиболее часто упоминаемые обращения в подведомственные медицинские учреждения TƏBIB связаны с получением медицинских справок для приема на работу, учебные заведения и для получения водительских прав. В течение 2023 года 28 893 человека получили медицинские справки для приема на работу и в высшие учебные заведения, колледжи, лицеи, а 4 404 человека - для получения водительских прав. В рамках многолетнего сотрудничества TƏBIB с министерствами внутренних дел, труда и социальной защиты населения электронные справки уже интегрированы в соответствующие подсистемы. В настоящее время министерством науки и образования также осуществляется электронизация справок о состоянии здоровья для поступающих в школы, колледжи, лицеи", - отметил Вугар Гурбанов.

Другие выступающие также подчеркнули, что применение передовых информационных и коммуникационных технологий является одним из приоритетов государственной политики и в последние годы в этой области были достигнуты важные успехи. Они отметили, что недавно представленная служба электронных медицинских справок является новым этапом в этом направлении.

Затем заместитель директора ООО "Цифровые медицинские решения" Мисирхан Садыгзаде выступил с презентацией об электронных медицинских справках.

Брифинг завершился ответами на вопросы представителей СМИ.

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