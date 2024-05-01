Азербайджан вносит важный вклад в построение межкультурного диалога - гендиректор ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вносит важный вклад в построение межкультурного диалога.

Об этом в среду Trend сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик, принимающий участие в VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

Он отметил, что каждый из участников этого мероприятия заинтересован в налаживании межкультурного диалога, установлении мира и содействии сосуществованию.

"Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на мероприятии, озвучил очень вдохновляющие мысли и указал на лучшие пути установления мира и налаживания культурного диалога. Считаю, что каждый из присутствующих на этом мероприятии ценит высказанные здесь мнения. Диалог очень важен для нашего будущего, и без диалога мы не можем двигаться дальше. Наше будущее зависит от того, как мы ведем диалог", - добавил Салим бин Мухаммед аль-Малик.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Форум будет проходить с 1 по 3 мая.

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