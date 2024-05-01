БАКУ /Trend/ - Азербайджанские грации Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде выступят на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку, сообщили Trend в среду в Федерации гимнастики Азербайджана.

Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде выступят в индивидуальной программе среди сеньорок.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике пройдет 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. Соревнования будут отличаться новым форматом. В Кубке Европы по художественной гимнастике примут участие представительницы 37 стран мира.

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