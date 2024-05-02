В Азербайджане распоряжение в связи с участниками Второй мировой войны охватит около 3 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу будет оказана единовременная материальная помощь.

Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, распоряжение охватит порядка 3 тысяч человек.

"30 из них - участники Второй мировой войны", - отмечается в сообщении.

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