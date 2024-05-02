Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане распоряжение в связи с участниками Второй мировой войны охватит около 3 тыс. человек

Общество Материалы 2 мая 2024 17:27 (UTC +04:00)
В Азербайджане распоряжение в связи с участниками Второй мировой войны охватит около 3 тыс. человек

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу будет оказана единовременная материальная помощь.

Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, распоряжение охватит порядка 3 тысяч человек.

"30 из них - участники Второй мировой войны", - отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости