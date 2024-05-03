Медиа - основной передатчик социального опыта - Хиджран Гусейнова

БАКУ /Trend/ - Медиа является основным передатчиком социального опыта, поэтому в процессе социализации крайне важна активность медиа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила депутат Милли Меджлиса (парламент), председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова во время выступления на форуме на тему "Общественные процессы в плоскости медиа", проходящем 3 мая в Баку.

По ее словам, значение медиа в обществе очень велико.

"Не случайно термин "информационное общество" в то же время используется для обозначения современной цивилизации. Существование современного человека невозможно представить без телевидения, интернета, прессы и других источников информации.

В связи с этим сегодняшняя тема имеет особое значение. Вопрос преодоления негативного воздействия всех видов информационных продуктов на институт семьи, в частности на детей и молодежь, актуален во многих странах. В Азербайджане в связи с этим соответствующие структуры проводят важную работу. Также в этой сфере сформирована и постоянно совершенствуется законодательная база", - отметила она.

Депутат упомянула, что вносятся изменения в законы Азербайджанской Республики "О правах ребенка", "О телекоммуникациях" и "О медиа", утверждены законы "О защите детей от вредоносной информации", "О медиа", но наряду с этим еще есть вопросы, которые ждут своего решения.

"Проведенные анализы показывают, что сегодня наблюдается рост роли медиа в функционировании всех основных социальных институтов и управлении обществом. СМИ могут влиять на восприятие окружающего мира, на события как в общественной, так и в частной жизни и их оценку. Дети, молодежь, люди, входящие в различные возрастные группы в целом, проводят более половины своего времени с использованием медиа ресурсов",- добавила она.

Отметим, что в Баку проходит форум на тему "Общественные процессы в плоскости медиа" организованный Агентством по развитию медиа Азербайджана.

В рамках мероприятия будут организованы панельные сессии на темы "Правильное использование медиа в борьбе с наркоманией", "Правильное освещение в медиа социальных проблем, а также таких чувствительных тем, как домашнее насилие и ранние браки", "Эффективная борьба с кибербуллингом в медиа и киберпросвещение" и "Повестка дня медиа в Год солидарности во имя зеленого мира".

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