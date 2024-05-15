Внесена ясность в вопрос об увеличении в Азербайджане количества классов обучения на русском языке

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Азербайджане достаточно мест и педагогического резерва в русском секторе в школах.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил журналистам директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Азербайджана Эшги Багиров.

Он отметил, что сегодня в учебных заведениях Азербайджана 12 тысяч мест для получеиня образования в русском секторе.

"Число заявителей достигло 10 тысяч. В среднем на сегодняшний день спрос удовлетворен. Но если в новом учебном году назначение педагогических кадров, количество преподавателей по всей стране позволит, то количество классов русского сектора вполне может быть увеличено", - добавил он.

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