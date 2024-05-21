Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Сураханском районе Баку проходит церемония прощания с шехидом I Карабахской войны (ФОТО)

Общество Материалы 21 мая 2024 13:36 (UTC +04:00)
В Сураханском районе Баку проходит церемония прощания с шехидом I Карабахской войны (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На Аллее шехидов в поселке Йени Сураханы проходит церемония похорон шехида Имамалиева Арифа Алекпер оглу, погибшего в Первой Карабахской войне.

Как сообщает во вторник Trend, ранее Имамалиев Ариф был похоронен как неизвестный шехид на Аллее Шехидов в Гяндже.

В церемонии похорон принимают участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Сураханского района, сотрудники правоохранительных органов Баку, военнослужащие и представители общественности.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Сураханском районе Баку проходит церемония прощания с шехидом I Карабахской войны (ФОТО)
В Сураханском районе Баку проходит церемония прощания с шехидом I Карабахской войны (ФОТО)
В Сураханском районе Баку проходит церемония прощания с шехидом I Карабахской войны (ФОТО)
В Сураханском районе Баку проходит церемония прощания с шехидом I Карабахской войны (ФОТО)
В Сураханском районе Баку проходит церемония прощания с шехидом I Карабахской войны (ФОТО)
В Сураханском районе Баку проходит церемония прощания с шехидом I Карабахской войны (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости