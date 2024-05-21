Вход на соревнования по човгану будет свободным

БАКУ /Trend/ - Стартовала Профессиональная лига по човгану с участием 10 команд. В ближайшие годы число участвующих в этой лиге команд возрастет.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сказал вице-президент Федерации конного спорта Азербайджана Бахруз Набиев.

«Наши соревнования «Кубок Президента» проводились на протяжении всего года. Теперь нашей целью является организовать регулярный чемпионат, который состоится благодаря Профессиональной лиге по човкану», - сказал он.

По словам Набиева, вход на игры будет бесплатным.

«Болельщики смогут прийти и смотреть соревнования, вход будет свободным», - сказал он.

Отметим, что Профессиональная лига по човгану завершится 3-4 декабря.

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