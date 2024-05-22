В Ханкенди задержан вооруженный мужчина - найдены спрятанные боеприпасы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники отделения полиции города Ханкенди задержали в качестве подозреваемого жителя Ходжавендского района Амраха Хагвердиева, работающего помощником мастера в одной из строительных компаний.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе личного осмотра у задержанного были обнаружены и изъяты пистолет Макарова с восемью патронами в обойме и дополнительные 16 патронов к нему.

"В доме подозреваемого обнаружено и изъято 3 штык-ножа, а также спрятанные им в отдельных постройках на территории города автоматическое оружие марки "АК-74", 6 магазинов для патронов и 273 патрона различного калибра.

По данному факту в городском отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о незаконном приобретении, передаче, продаже, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств.

Расследование продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

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