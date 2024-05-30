В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Шуша.

Как сообщает Trend, 30 мая очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Шуша из Гарадагского района города Баку. На этом этапе в город Шуша возвращаются еще 15 семей – 57 человек.

Жители выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Напомним, что к настоящему времени в городе Шуша обеспечено постоянное проживание 105 семей, или 406 человек.