В Азербайджане лицам, привлеченным к профподготовке, будет предоставлена стипендия в размере половины минимальной зарплаты

БАКУ /Trend/ - Лицам, привлеченным к профессиональной подготовке в Азербайджане, будет предоставлена стипендия в размере 50 процентов от минимальной заработной платы.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправках к закону “О занятости”, которые обсуждались сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике.

В документе отмечается, что предполагается внести изменения в статью 29 закона касательно установления размера стипендии лицам, привлекаемым к профессиональной подготовке, в размере 50 процентов от минимального размера заработной платы. Так, ежегодное повышение минимальной месячной заработной платы по стране также приводит к увеличению размера указанной стипендии. Это создает условия для злоупотребления лицами, имеющими возможность трудоустройства, которые отдают предпочтение профессиональной подготовке, хотя не нуждаются в ней, что создает препятствия для людей, которые действительно нуждаются в профессиональной подготовке.

Вместе с тем, утвержденный соответствующим распоряжением Кабинета министров Азербайджана "План мероприятий по повышению возможностей занятости населения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики в 2024-2026 годах" предусматривает привлечение к профессиональной подготовке до 2026 года 12 тысяч человек, проживающих на освобожденных от оккупации территориях.

В случае принятия этого изменения, станет возможным организация профессиональной подготовки большего числа лиц на освобожденных от оккупации территориях за счет оставшихся средств.

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