В Азербайджане приостановлен процесс электронного перевода учащихся

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 17:00 прием заявок на электронный перевод учащихся на 2023-2024 учебный год через портал www.sy.edu.az был временно приостановлен.

Как сообщили Trend в министерстве науки и образования Азербайджана, процесс регистрации на конкурс по приему учащихся на свободные места во 2-9 классах ряда общеобразовательных учреждений на 2024-2025 учебный год завершился 3 июня в 17:00.

Регистрация на централизованный экзамен, объявленный в целях приема учащихся в 2024-2025 учебном году в ряд лицеев и гимназий города Баку и различных регионов страны, продлится до 15:00 13 июня.

О дате активизации процесса электронного перевода учащихся в следующем учебном году будет сообщено общественности заранее.

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