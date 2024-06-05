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На трассе Баку-Губа-госграница с Россией будут проведены ремонтные работы

Общество Материалы 5 июня 2024 14:44 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Наземный пешеходный переход, расположенный на 46,9 км трассы Баку- Губа - государственная граница с Российской Федерацией (М1), пришедший в ненадлежащее состояние в результате дорожно-транспортного происшествия, будет закрыт на ремонт с 10:00 6 июня до 11:00 7 июня.

Об этом Trend сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Агентство рекомендует водителям тщательно соблюдать требования временных дорожных знаков, которые будут установлены в этом районе, во время движения по данному участку.

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