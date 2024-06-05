В Шеки захоронены останки шехида Первой Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - Сегодня останки шехида Сабухи Йамен оглу Сулейманова, числившегося пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны и похороненного в Аллее шехидов в Тертере как безымянный шехид, были доставлены в село Джафарабад Шекинского района.

Как сообщает Trend, останки шехида были переданы его семье.

В родном селе шехида прошла церемония прощания с ним.

В церемонии приняли участие сотни жителей села, члены семьи шехида, ветераны, а также сотрудники исполнительной власти района, правоохранительных органов.

Останки шехида были преданы земле на сельском кладбище. На церемонии похорон прозвучал Государственный гимн Азербайджана, был произведен оружейный залп.

Отметим, что Сабухи Сулейманов родился в 1972 году. Он считался пропавшим без вести во время боев за Агдере в 1992 году.

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