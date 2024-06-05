В Хырдалане простились с шехидом I Карабахской войны Ровшаном Алиевым (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в городе Хырдалан состоялась церемония прощания с Ровшаном Меджид оглу Алиевым, пропавшим без вести в ходе Первой Карабахской войны и похороненным как безымянный шехид в Аллее шехидов в городе Тертер.

Как сообщает Trend, останки шехида захоронили на Хырдаланском городском кладбище.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица исполнительной власти Абшеронского района, сотрудники правоохранительных органов района, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Ровшан Меджид оглу Алиев родился 20 марта 1973 года в Хырдалане. Он пропал без вести 11 ноября 1992 года во время боев за село Тезекенд Лачинского района.

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4 июня останки Ровшана Меджид оглу Алиева, пропавшего без вести в ходе Первой Карабахской войны и похороненного как безымянный шехид в Аллее шехидов в городе Тертер, были доставлены в город Хырдалан и переданы его семье.

Как сообщает в среду Trend, в Хырдалане проходит церемония прощания с шехидом.

На церемонии присутствуют родственники шехида, представители государственных органов и общественности.

Отметим, что Ровшан Меджид оглу Алиев родился 20 марта 1973 года в Хырдалане. Он пропал без вести 11 ноября 1992 года во время боев за село Тезекенд Лачинского района.

Р.Алиев будет похоронен на кладбище Хырдалана.

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