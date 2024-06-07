Проводятся работы по капремонту на участке трассы Алят-Астара-госграница с Ираном

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит капитальные ремонтные работы на 217-243 км участка автомобильной дороги Алят–Астара–государственная граница с Исламской Республикой Иран (М–3).

Как сообщили Trend в Агентстве, участок длиной 26 километров модернизируется в соответствии с 3-й технической категорией. Дорога расширяется до 12 метров.

На участке уже проведены земляные и буровые работы, работы по расширению дороги. В соответствии с технологической последовательностью в настоящее время выполняются работы по строительству дорожного полотна и укладке нижнего слоя нового асфальтобетонного покрытия.

Параллельно выполняются работы по созданию кюветов и прокладке водоотводных труб, уже завершена прокладка 43 водоотводных труб.

Завершены ремонтные работы на мостах через реки Астарачай (243 км) и Арчиванчай (234,8 км). Ремонт моста на реке Пенсарчай (221.3 км) продолжается.

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