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К концу года Азербайджан будет обеспечен широкополосным интернетом полностью

Общество Материалы 12 июня 2024 14:14 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - К концу этого года вопрос со 100% широкополосным доступом в интернет по всей стране будет решен.

Об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Trend.

По его словам, сегодня этот показатель уже приближается к 80%. "В большинстве наших регионов уже есть фибероптические линии. Говоря о 100%, мы подразумеваем, что 95% из них будут оптоволоконными линиями. А некоторые наши отдаленные села мы обеспечим интернетом через беспроводную сеть. Но речь идет о средней скорости интернета в 35 гигабит. Это означает достаточно высокую скорость интернета", - сказал замминистра.

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