В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - С 14 по 19 июня, в связи с Днем национального спасения и праздником Гурбан, все автовокзалы и автостанции, действующие на территории республики, будут работать в усиленном режиме для обеспечения населения качественными транспортными услугами.

Об этом Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Согласно информации, Агентство дало соответствующие поручения всем автовокзалам и автостанциям. В Бакинском международном автовокзальном комплексе в праздничные дни будет осуществляться усиленный контроль за интервалом движения автобусов на маршрутах в соответствии с пассажиропотоком, соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров.

Чтобы избежать скопления пассажиров, на линии будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов.

Граждане могут приобрести билеты в кассах автовокзалов, а также онлайн на портале biletim.az.

Отметим, что в настоящее время на портале biletim.az можно приобрести билеты в 45 городов и районов страны по 68 направлениям.

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