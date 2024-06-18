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Высоко оцениваю включение темы здравоохранения в COP29 - гендиректор ВОЗ

Общество Материалы 18 июня 2024 09:51 (UTC +04:00)
Высоко оцениваю включение темы здравоохранения в COP29 - гендиректор ВОЗ
Фото: Тедрос Адханом Гебрейесус/X

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - ВОЗ тесно сотрудничает с Азербайджаном и высоко оценивает включение темы здравоохранения в COP29.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своем видеообращении к участникам глобального саммита "Прогнозирование здорового будущего", ежегодно проводимого до COP.

Он отметил, что изменения климата приобретают все больших размах, и без совместной деятельности стран справиться с этими вызовами будет очень сложно.

"Мы можем эффективно бороться с изменением климата лишь совместными действиями", - добавил гендиректор ВОЗ.

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