Высоко оцениваю включение темы здравоохранения в COP29 - гендиректор ВОЗ

БАКУ /Trend/ - ВОЗ тесно сотрудничает с Азербайджаном и высоко оценивает включение темы здравоохранения в COP29.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своем видеообращении к участникам глобального саммита "Прогнозирование здорового будущего", ежегодно проводимого до COP.

Он отметил, что изменения климата приобретают все больших размах, и без совместной деятельности стран справиться с этими вызовами будет очень сложно.

"Мы можем эффективно бороться с изменением климата лишь совместными действиями", - добавил гендиректор ВОЗ.

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