Азербайджан готовит эффективную повестку дня для COP29 - Келли Уиллис

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готовит эффективную повестку дня для COP29.

Об этом во вторник сказала Trend Келли Уиллис, управляющий директор организации "Прогнозирование здорового будущего".

"Весь мир считает, что прогресс Азербайджана будет продолжаться и его темпы даже ускоряться. Мы стремимся поддержать председательство в COP29 Азербайджана, который готовит эффективную повестку конференции об изменении климата. Первые шаги вдохновляют нас. Повестка COP29 включает критические вопросы, такие как финансовые обязательства, человеческий капитал. Азербайджан находится на верном пути, и мы настроены очень оптимистично, поскольку в ноябре нас ждет COP29", - сказала она.

Отметим, что в Баку начал работу глобальный саммит "Прогнозирование здорового будущего", который ежегодно проводится в преддверии COP. Цель саммита - способствовать сохранению и расширению достижений в области здравоохранения в контексте изменения климата, уделяя особое внимание наиболее уязвимым общинам во всем мире.

Саммит, собрав глобальных лидеров в области здравоохранения, климата и развития, будет опираться на успех саммита, прошедшего в Абу-Даби в рамках COP28.

Отметим, что "День здоровья" был официально объявлен на саммите в Абу-Даби как неотъемлемая часть повестки COP28. В этом году на саммите пройдут обсуждения последних тенденций и вызовов, с которыми сталкиваются секторы здравоохранения и развития в Азербайджане и регионе.

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