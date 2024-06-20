Создана рабочая группа по ремонту памятников архитектуры в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Создана рабочая группа по ремонту памятников архитектуры в Баку

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило министерство культуры Азербайджана.

"Ремонтно-восстановительные работы и работы по благоустройству, проводимые в последние дни в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, расположенных в городе Баку, вызвали общественные обсуждения. Это беспокойство связано с началом работ по покраске фасадов некоторых исторических зданий, в том числе облицованных камнем", - отмечается в информации минкульта.

Было подчеркнуто, что причиной проведения работ по благоустройству является проведение ремонтно-восстановительных работ в ряде зданий, в том числе являющихся памятниками архитектуры, на территории Баку в преддверии 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

"Еще раз напоминаем, что согласно закону Азербайджанской Республики "Об охране памятников истории и культуры" реставрационные, консервационные, ремонтные, реконструкционные, регенеративные и другие работы в отношении памятников должны проводиться после утверждения их проектов министерством культуры с учетом мнения соответствующих институтов Национальной академии наук Азербайджана по согласованию с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

Учитывая срочность проводимых в настоящее время работ, была создана рабочая группа, состоящая из сотрудников указанных организаций, с целью решения на месте возникших проблем. Регулярно проводится осмотр и контроль исторических зданий, в которых ведутся соответствующие работы. Вышеуказанные меры были приняты для обеспечения координации с Государственной службой по сохранению, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры, Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре и ООО "Служба благоустройства Баку", осуществляющими соответствующие работы совместно с Союзом архитекторов Азербайджана.

С сожалением, следует признать, что за последние годы наши памятники серьезно пострадали именно от пользователей - каменные фасады вокруг дверей и окон окрашены, балконы застеклены, на фасадах проложены различные провода и трубы, на первых этажах фасады облицованы современными материалами, установлены кондиционеры, реклама и так далее. В начале 2000-х годов с целью устранения вышеупомянутых незаконных пристроек была проведена генеральная очистка фасадов, а также покраска в один цвет многих зданий.

В некоторых случаях утрачивался не только исторический облик памятников архитектуры, но и сооружениям наносился невосстановимый ущерб. Покраска пористого известняка современными красками привела к тому, что сегодня на каменных покрытиях в определенных местах, особенно уникальные архитектурные детали, которые придают красоту нашим памятникам - потерты.

Проводится восстановление фасадов, которые на протяжении многих лет подвергались различным вмешательствам, в их облик, а также восстановление их сломанных, отколотых участков, приведение в порядок линий коммуникаций и бытовых приборов.

В связи с вышеупомянутым предусмотрена очистка фасадов, внешний вид которых был изменен много лет назад и перекрашен в соответствии с ним. Каменные части фасадов, в том числе каменные фасады, окрашенные в последние годы, очищаются водой под давлением. Но части зданий, которые не были предварительно облицованы камнем, будут окрашены в цвет, который максимально соответствует исходному цвету, использованному при строительстве. Строго контролируется проведение ремонтно-восстановительных работ и работ по благоустройствеу без ущерба архитектурному стилю, художественно-эстетическому виду исторических памятников", - говорится в информации минукльта.

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