Депутаты парламента Азербайджана начали обсуждение 12 вопросов

БАКУ /Trend/ - Сегодня проходит очередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, повестка дня встречи включает 12 нижеприведенных вопросов:

1. Законопроект об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в области обороны между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства".

2. Законопроект Азербайджанской Республики о принятии и утверждении документа «Поправки к Соглашению, заключенному между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и R.V. Investment Group Services LLC USA о разведке, разработке и распределении добычи с перспективных золоторудных месторождений Гядабея, Гоши, Хархара, Гарадага, Ордубадской группы (Пиязбаши, Агъюрд, Шекердере, Келеки), Гызылбулаг, Демирли и Вежнели;

3. Законопроект о внесении изменений в "Положение о прохождении военной службы", утвержденный законом Азербайджанской Республики № 377 от 3 октября 1997 года.

4. Законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс Азербайджанской Республики.

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О занятости" (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", "Об информации, информатизации и защите информации" и "О персональных данных" (первое чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Кодекс об исполнении наказаний, законы "О возмещении ущерба, причиненного физическим лицам в результате незаконных действий органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда", "О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц", "Об утверждении Положения о службе в таможенных органах", "О государственной службе", "Об утверждении Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики", "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования", "О страховании от безработицы" и "О занятости" (первое чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" и Кодекс об административных проступках (первое чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" (первое чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс об административных проступках (первое чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об увековечении имени шехида и о льготах семьям шехидов" (первое чтение).

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