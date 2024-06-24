Вынесен приговор экс-главе ИВ Шамкирского района

БАКУ /Trend/ - Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова.

Как сообщает в понедельник Trend, сегодня на заседании Гянджинского суда по тяжким преступлениям был оглашен приговор экс-главе Исполнительной власти Шамкирского района.

На основании приговора Алимпаша Мамедов приговорен к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что Алимпаша Мамедов был арестован в апреле 2021 года в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Ему предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение), 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана.

В связи с уголовным делом на имущество Алимпаши Мамедова стоимостью 10 миллионов манатов наложен арест.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!