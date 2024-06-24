В Ханкенди подписан меморандум о взаимопонимании по проекту ECOLEAD

БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди подписан меморандум о взаимопонимании по проекту ECOLEAD.

Как сообщает в понедельник Trend, меморандум о взаимопонимании подписали заместитель генерального прокурора Азербайджана Гейдар Мамедов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева и ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев.

Отметим, что меморандум подписан с целью расследования незаконных действий, совершенных против охраны окружающей среды, предотвращения нарушений, допущенных в этой области, обмена накопленными знаниями и информацией, расширения сотрудничества для более оперативного и эффективного выполнения функций в пределах своих полномочий.

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