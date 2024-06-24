В Губадлинском районе прошла встреча с пограничниками (ФОТО)

ГУБАДЛЫ /Trend/ - В N-ской воинской части Государственной пограничной службы в Губадлинском районе в преддверии Дня Вооруженных сил Азербайджана 26 июня состоялась встреча с пограничниками.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, во встрече, организованной по инициативе и при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, наряду с пограничниками, участвовали семьи шехидов, исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева, заведующий сектором по работе с НПО отдела по работе и коммуникациям с НПО Администрации Президента Азербайджана Турал Алиев, представители НПО.

Сначала гости осмотрели вооружение и технику в воинской части. Было отмечено, что победоносная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, освободив земли страны от оккупации, написала новую страницу истории. Подчеркнуто, что границы нашей страны, территориальная целостность и суверенитет которой полностью восстановлены, надежно охраняются.

Затем пограничникам были вручены подарки. Была организована концертная программа в исполнении оркестра Государственной пограничной службы.

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