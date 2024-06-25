Начинается суд над Ахмедом Ахмедовым, обвиняемым в убийстве пяти членов семьи в Баку

БАКУ /Trend/ - Сегодня начинается судебный процесс по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов семьи в Баку.

Как сообщает во вторник Trend, в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоится подготовительное заседание суда под председательством судьи Сабины Мамедзаде.

На заседании будут уточнены анкетные данные обвиняемого.

Отметим, что окончательное обвинение А.Ахмедову предъявлено по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) и 120.2.9 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) УК Азербайджана.

На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и обвиняемый был помещен в "Республиканскую психиатрическую больницу" министерства здравоохранения Азербайджана.

По завершении досудебного производства по делу уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения вопроса о применении в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера.

Напомним, что были установлены обоснованные подозрения в том, что 13 февраля Ахмед Ахмедов (1999 года рождения) в ходе возникшей ссоры убил отца, мать и малолетнего брата, а ранее - сестру Эльмиру Ахмедову (1997 года рождения) и ее малолетнюю дочь, проживающих по другому адресу.

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