Кабмин Азербайджана издал постановление в связи со средствами реабилитации для лиц с инвалидностью

БАКУ /Trend/ - Средства реабилитации, предоставленные при возникновении каких-либо заболеваний или функциональных изменений, а также лицам в возрасте до 18 лет с установленной инвалидностью, и находящиеся в в непригодном к использованию состоянии, ремонтируются за счет государственных средств на основании решения медико-технической комиссии Центра медико-социальной экспертизы или подлежат ремонту в сроки, установленные дополнением "Условия и порядок обеспечения лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами реабилитации", а в случае невозможности этого заменяются новыми.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Было отмечено, что запрещается продавать или дарить средства реабилитации, предоставленные лицу, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком.

При назначении колесных сидений учитываются возраст, вес и рост человека. При наличии медицинских показаний предоставляется одно механическое или моторное сиденье для использования в открытом пространстве, одно механическое колесное сиденье для использования в закрытом пространстве (помещении), а также одно механическое колесное сиденье с санитарным оборудованием.

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