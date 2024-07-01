Назван комплексный показатель пожарной опасности в регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В некоторых районах Азербайджана пожарный индекс достиг высокого уровня пожарной опасности.

Об этом сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана

Было отмечено, что индекс пожарной опасности по Нахчыванской Автономной Республике был высоким в Ордубаде, очень высоким в Нахчыване, Шаруре, Шахбузе и Джульфе. Пожарный индекс по Гянджа-Газахскому региону достиг среднего уровня в Гяндже, Товузе, Тертере, высокого - в Агстафе, Нафталане, очень высокого - в Агдаме и Шамкире.

Индекс пожарной опасности по Балакен-Шекинскому району был невысоким в Огузском, Загатальском, среднего уровня - в Шекинском и Габалинском районах.

В сообщении отмечается, что по Губа-Хачмазскому региону (Гусар, Губа, Шабран, Шахдаг, Хызы) пожарный индекс в Губе, Гусаре, Хызы был невысоким, а в Шабране достиг очень высокого уровня.

Что касается Горно-Ширванского региона, то в Шамахы уровень пожарной опасности был невысоким, как и в Исмаиллы, Гобустане, а также в Астаре и Ярдымлы, а в Лянкяране - среднего уровня.

Напомним, что 2 июля местами в стране ожидаются дожди, грозы. В основном в горных и предгорных районах осадки будут ливневого характера, есть вероятность выпадения града. Ночью и утром в некоторых районах временами туман. Днем восточный ветер будет периодически усиливаться.

Учитывая высокий индекс пожароопасности в некоторых районах, населению рекомендуется проявлять осторожность.

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