В Азербайджане наблюдается рост в динамике оползней - агентство

БАКУ /Trend/ - Существенную роль в усилении экзогенных геологических процессов сыграли частые кратковременные осадки ливневого характера.

Об этом сказал в четверг Trend председатель правления Агентства геологической разведки Азербайджана Али Алиев.

Он упомянул, что в последние дни на территории страны наблюдается рост динамики экзогенных геологических процессов - оползней.

"Серьезную роль в развитии процессов сыграло наличие классических очагов оползней, а также частые повторения кратковременных ливневых дождей в течение июня 2024 года на территории страны, особенно в горных и предгорных районах.

В горных районах 24 дня месяца были осадки, количество которых превысило норму, что обусловило аномальные проявления оползней, не соответствующие сезону.

Зарегистрированные относительно крупные оползни, произошедшие за короткий период в селе Хыналыг Губинского района, селах Намазгах-Лахыч, Гойдан Исмайыллинского района и на 75,2-м километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах, сформировались в результате совместного воздействия природных геологических, техногенных и климатических факторов", - отметил он.

По словам А.Алиева, специалистами Агентства геологической разведки был проведен оперативный инженерно-геологический осмотр участка на 75,2-м километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах, где произошел один из крупных оползней, оценены причины возникновения процесса и перспективы его развития.

"Геологическое строение указанной территории, состоящей в основном из тяжелых глин и глин полутвердой консистенции, таково, что при интенсивном выпадении атмосферных осадков они сильно вымокают и набухают, подвергаясь деструкции, что приводит к тому, что земля принимает форму субстанции с нарушенной устойчивостью.

Рельефно-морфологическая особенность местности, где крутизна склона составляет 40-450 метров, создали благоприятную почву для скольжения влажной массы к ущелью Джейранкечмез, причем процесс проходил в 2 этапа", - отметил он.

Али Алиев подчеркнул, что, хотя природно-геологические условия считаются благоприятными при формировании оползневого процесса на рассматриваемом участке, данный процесс напрямую обусловлен климатическими факторами и прохождением по автомобильной дороге крупнотоннажных грузовых автомобилей.

"Ширина зоны оползня (детрузивного типа) меняется в пределах 50-52 м, длина - 165-170 м, высота - 4-4,5 м.

В результате процесса на территории скольжения образовались трещины шириной 0,05-0,95 см, длиной 2-6 м, видимой глубиной 1,3-3,5 м и трещины разной направленности на правой полосе проезжей части.

Наличие выходов инфильтрационных вод, зафиксированных в вертикальном разломе, является показателем того, что процессы в настоящее время находятся в активной фазе. Мониторинги продолжаются", - добавил он.

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