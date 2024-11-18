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В Азербайджане повышаются критерии нуждаемости и порог прожиточного минимума

Общество Материалы 18 ноября 2024 12:34 (UTC +04:00)
В Азербайджане повышаются критерии нуждаемости и порог прожиточного минимума

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В следующем году критерий нуждаемости и порог прожиточного минимума в Азербайджане будут установлены в размере 285 манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, вопрос об этом нашел отражение в комментарии Счетной палаты к законопроекту Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

Было отмечено, что с 1 января 2025 года предел критерия нуждаемости будет повышен с 270,0 манатов до 285,0 манатов.

Учитывая, что прожиточный минимум также принимается равным критерию избыточной нуждаемости, прожиточный минимум и критерий нуждаемости увеличиваются более чем на 5,5 процента по сравнению с 2024 годом.

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