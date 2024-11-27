Названы доходы и расходы Госфонда социальной защиты Азербайджана на 2025 год

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) завершилось обсуждение законопроекта Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" в первом чтении.

Как сообщает во вторник Trend, расходы Государственного фонда социальной защиты Азербайджана на 2025 год утверждены в размере 7 миллиардов 676 миллионов 420,0 тысячи манатов.

Источником финансирования этих расходов являются:

- Доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2025 год 7 миллиардов 617,4 миллиона манатов;

- 59 миллиардов 20 миллионов манатов, направленных на финансирование расходов 2025 года из резерва Государственного фонда социальной защиты, созданного на 1 января 2025 года.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.