Предложения по пенсионному капиталу основаны на международной практике - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - Предложения по пенсионному капиталу основаны на международной практике.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

"Регулярно на заседаниях комитетов и пленарных заседаниях Милли Меджлиса мы представляем свои предложения по социальной сфере, в том числе по пенсионной системе. Часть этих предложений уже нашла свое отражение в законодательстве, в том числе об изменении правил страхования от безработицы и таких активных программах, как адресная социальная помощь", - сказал он.

В. Байрамов отметил, что в связи с этим были изучены модели пенсионной системы ряда стран и представлены предложения.

"Мы как депутаты вносим свои предложения, а оценка предложений проводится правительством, так как оценивается воздействие финансового бремени на все секторы. Мы будет продолжать представлять предложения как по пенсионным, так и другим социальным вопросам. Мы считаем целесообразным внедрение в Азербайджане практик, применяемых сегодня в мире в отношении пенсионного капитала, в том числе разработку и внедрение нового механизма, связанного с использованием пенсионного капитала", - сказал он.

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