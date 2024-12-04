Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Достижение 50-процентной доступности дошкольного образования - одна из наших основных целей - Эмин Амруллаев

Общество Материалы 4 декабря 2024 11:03 (UTC +04:00)
Достижение 50-процентной доступности дошкольного образования - одна из наших основных целей - Эмин Амруллаев

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Одной из основных целей является достижение 50-процентной доступности дошкольного образования.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на Международной конференции "Новый взгляд на качество дошкольного образования".

По его словам, показатель доступности дошкольного образования в Азербайджане исторически оставался на низком уровне.

"Именно в дошкольном образовании следует искать вызовы качеству азербайджанского образования. Мы не сможем быстро увидеть положительные результаты. Изменения в образовании носят долгосрочный характер и мы можем увидеть положительные результаты дошкольного образования и его влияние на общество, экономику через 20-30 лет", - добавил Э.Амруллаев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости