Достижение 50-процентной доступности дошкольного образования - одна из наших основных целей - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Одной из основных целей является достижение 50-процентной доступности дошкольного образования.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на Международной конференции "Новый взгляд на качество дошкольного образования".

По его словам, показатель доступности дошкольного образования в Азербайджане исторически оставался на низком уровне.

"Именно в дошкольном образовании следует искать вызовы качеству азербайджанского образования. Мы не сможем быстро увидеть положительные результаты. Изменения в образовании носят долгосрочный характер и мы можем увидеть положительные результаты дошкольного образования и его влияние на общество, экономику через 20-30 лет", - добавил Э.Амруллаев.

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