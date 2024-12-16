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В Азербайджане увеличивается государственный бюджет на 2025 год

Общество Материалы 16 декабря 2024 11:25 (UTC +04:00)
В Азербайджане увеличивается государственный бюджет на 2025 год

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вносятся изменения по доходам и расходам государственного бюджета в направлении увеличения на 40 миллионов манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Азер Амирасланов.

Предлагается утвердить доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год в размере 38 миллиардов 316 миллионов манатов, а расходы - 41 миллиард 367,6 миллиона манатов (в том числе централизованные доходы - 37 миллиардов 520,9 миллиона манатов, местные доходы - 795 миллионов 48 тысяч манатов, централизованные расходы - 40 миллиардов 567,265 миллиона манатов, местные расходы - 800,3 миллиона манатов).

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